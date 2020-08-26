Зеленский пообещал не вмешиваться в дела Белоруссии

Киев, 26 августа. Украина не будет вмешиваться в вопрос президентских выборов в Белоруссии, так как это внутреннее дело Минска. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Euronews. При этом он сравнил события, происходящие сейчас в Белоруссии, с украинским Майданом.

«Я бы не пожелал им [белорусам] тех же событий, что были у нас в 2014 году. Я не хочу, чтобы белорусы умирали, чтобы их убивали или какого-то другого серьезного кровопролития, вызванного правительством», — заявил Зеленский, сравнивая события в Белоруссии и Украине.

По его мнению, сейчас еще не поздно белорусским властям начать диалог с обществом.

«Результат не важен. Это вообще не про него, а про путь к нему. И этот путь не должен быть кровавым», — добавил политик.

Зеленский подчеркнул, что «абсолютно не хочет вмешиваться в белорусские выборы». По его словам, происходящее является внутренним делом Белоруссии.

Журналисты поинтересовались, как бы сам Зеленский поступил на месте президента Белоруссии Александра Лукашенко.

По словам политика, он, будучи уверенным в себе человеком, объявил бы новые выборы через месяц и призвал бы участвовать в них всех желающих.

«Я бы пригласил всех международных наблюдателей: немцев, украинцев, россиян, казахов, азербайджанцев, американцев, французов — я бы пригласил абсолютно всех. И я бы сказал белорусам: «Пожалуйста, выбирайте кого хотите». И уже после этих результатов — вопросов не осталось бы. И я уверен в этом», — сообщил Зеленский.

По его словам, только так можно решить вопрос без кровопролития.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По данным ЦИК, победу с 80,1% голосов одержал Лукашенко в шестой раз подряд. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская. Несогласные с результатами голосования жители страны вышли на массовые акции протеста, которые продолжаются до сих пор, передавали «Известия». В первые дни протестов бойцы ОМОН жестко действовали при задержании участников акций. Были задержаны несколько тысяч человек, которых позднее почти всех выпустили.

В воскресенье Лукашенко прилетел во Дворец независимости на вертолете. После того, как митингующие подошли к президентской резиденции, он сел обратно в вертолет, пролетел над городом, а после направился к силовикам, охранявшим его резиденцию, чтобы поблагодарить их за службу. Лукашенко сопровождал его 15-летний сын Николай. На нем был бронежилет, а в руках — автомат. Сам президент также ходил в этот день с автоматом.