Концертный директор Корчевникова прокомментировал «глухоту» телеведущего

Москва, 26 августа. Концертный директор Бориса Корчевникова Табриз Шахиди в беседе с Пятым каналом оценил самочувствие телеведущего на фоне информации о якобы потере слуха.

Напомним, пять лет назад Корчевников перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли в области головы. Недавно в СМИ начала появляться информация, что телеведущий якобы начал терять слух. Зрители, находившиеся в зале во время записи программы «Судьба человека» также отмечали, что Корчевников якобы плохо слышит, вопросы ему выводят на планшет, а ответы гостей он читает по губам.

Однако Табриз Шахиди говорит, что поводов для беспокойства о состоянии ведущего нет.

«Все у Бориса в порядке. Никаких осложнений. Чувствует себя хорошо. В работе!» — заявил концертный директор Корчевникова.

Ранее нейрохирург Александр Тома объяснил, с чем может быть связана возможная глухота Бориса Корчевникова. По словам специалиста, частичная потеря слуха может говорить об опасном рецидиве опухоли. В подобных случаях возможность слышать теряется постепенно, на протяжении примерно двенадцати месяцев.

Певица и модель Алена Кравец, которая давно знакома с Корчевниковым, рассказала о его борьбе с опухолью. По ее словам, лечение, особенно в самом начале, шло достаточно тяжело. Также Кравец отметила, что переживает за Бориса и ей до слез его жалко.