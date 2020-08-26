Зеленский заявил о важности прямого диалога с Путиным

Киев, 26 августа. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Euronews, что не боится прямого диалога с президентом РФ Владимиром Путиным.

На вопрос журналистов о контактах с Путиным Зеленский ответил, что общался с российским коллегой 27 июля перед вступлением в силу перемирия в Донбассе. При этом он добавил, что «пока есть результат этого диалога».

«Я не боюсь прямого диалога с президентом России. Я думаю, что это правильно. Если у нас есть возможность поговорить и результаты этих переговоров могут помочь приблизиться к прекращению войны, это должно быть сделано, независимо от того, как разные люди или разные регионы реагируют на это. Если нет диалога, не будет и результата», — подчеркнул он.

Гражданская война на Украине длится с 2014 года. Она началась после того, как Киев развернул против республик Донбасса военную операцию, когда они объявили о независимости после государственного переворота в стране.

Дополнительные меры по контролю за соблюдением режима прекращения огня на линии соприкосновения в Донбассе были согласованы Контактной группы 22 июля и вступили в силу 27 июля. 6 августа миссия ОБСЕ сообщила, что впервые с 2015 года не зарегистрировала нарушений перемирия.

В интервью Euronews Зеленский также заявил, что надеется, что Киеву удастся прекратить войну в Донбассе в нынешнем году. По его словам, его новая команда добилась отличных результатов, по сравнению с предшественниками.