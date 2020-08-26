Колонна противников Сарраджа движется в сторону штаб-квартиры ПНС в Триполи

Триполи, 25 августа. Колонна мирных демонстрантов, выступающих против режима главы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, направилась по шоссе Ас-Сика в сторону штаб-квартиры ПНС в Триполи. Об этом информируют ливийские СМИ.

Ранее сообщалось, что активисты собрались у ворот Красного дворца (Казба-ас-сарай-аль-Хамра) на площади Мучеников в Триполи. Силы ПНС пытались вытеснить митингующих и даже открыли по ним огонь.

Также издание Al-Marsad разместило в Twitter видеозапись, на которой был заснят раненый человек, которого госпитализируют медики скорой помощи. Человек за кадром говорит, что Саррадж ответственен за стрельбу по мирным демонстрантам.

فيديو | إصابة متظاهر من الحراك الشعبي في " ميدان الشهداء " بعد إطلاق نار قبل قليل من جوار نقطة وزارة الداخلية بالسرايا الحمراء والمتظاهرون يحملون السراج وباشاآغا المسؤولية . #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/L0S814iPSN — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) August 25, 2020

Отмечается, что демонстранты выступают против политики Сарраджа и требуют отставки ПНС. Вооруженные группировки продолжают атаковать мирных митингующих, передает Sky News Arabia. Сообщается об эскалации ситуации на улицах Триполи.

Ранее стало известно, что так называемый министр внутренних дел ПНС Фатхи Башага сбежал в Турцию на фоне продолжительных протестов в Триполи. Как ранее отмечал в беседе с Федеральным агентством новостей главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин, подобными действиями глава «МВД» решил дистанцироваться от демонстраций и их кровавых последствий.