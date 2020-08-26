Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Африка

Колонна противников Сарраджа движется в сторону штаб-квартиры ПНС в Триполи

33
0 Оставить комментарий

Колонна противников Сарраджа движется в сторону штаб-квартиры ПНС в Триполи

Триполи, 25 августа. Колонна мирных демонстрантов, выступающих против режима главы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, направилась по шоссе Ас-Сика в сторону штаб-квартиры ПНС в Триполи. Об этом информируют ливийские СМИ.

Ранее сообщалось, что активисты собрались у ворот Красного дворца (Казба-ас-сарай-аль-Хамра) на площади Мучеников в Триполи. Силы ПНС пытались вытеснить митингующих и даже открыли по ним огонь.

Также издание Al-Marsad разместило в Twitter видеозапись, на которой был заснят раненый человек, которого госпитализируют медики скорой помощи. Человек за кадром говорит, что Саррадж ответственен за стрельбу по мирным демонстрантам.

Отмечается, что демонстранты выступают против политики Сарраджа и требуют отставки ПНС. Вооруженные группировки продолжают атаковать мирных митингующих, передает Sky News Arabia. Сообщается об эскалации ситуации на улицах Триполи.

Ранее стало известно, что так называемый министр внутренних дел ПНС Фатхи Башага сбежал в Турцию на фоне продолжительных протестов в Триполи. Как ранее отмечал в беседе с Федеральным агентством новостей главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин, подобными действиями глава «МВД» решил дистанцироваться от демонстраций и их кровавых последствий.

Источник: Telegram
Новости партнеров