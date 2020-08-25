Лексус и Вован разыграли кандидатов в президенты США от имени Греты Тунберг

Москва, 25 августа. Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) опубликовали видео, в котором от имени экоактивистки Греты Тунберг пообщались с тремя политиками, ранее участвовавшими в предвыборной гонке от Демократической партии.

Запись разговоров опубликована на YouTube-канале пранкеров. По словам авторов, голоса принадлежат американским сенаторам Камалле Харрис и Майклу Беннетту, а также конгрессвумен Тулси Габбард.

Харрис в настоящее время баллотируется на пост вице-президента в паре с Джо Байденом. В разговоре она выразила готовность работать с «Тунберг» над планом совместных действий по теме климата.

Собеседница сенатора эмоционально пожаловалась на встречу с президентом США Дональдом Трампом в ООН, после которой у нее «были кошмары». Харрис не менее эмоционально ее утешила.

«Грета, не сдерживай себя. У тебя есть способность видеть, что может произойти. Тогда как у большинства такой способности нет. Всегда найдутся люди, выступающие против прогресса. Так было всегда. Во всем времена были те, кто работал против прогресса», — заявила политик.

При этом Харрис согласилась, что поведение Трампа является «ненормальным», и обрадовалась, что может получить запись того «разговора» «Тунберг» с главой Белого дома.

Конгрессвумен Габбард во время предвыборной гонки делала акцент на прекращение войн и возвращение домой американских солдат. «Тунберг» в разговоре упрекнула политика, что она служила в Ираке и, возможно, убивала людей. На что Харрис отметила, что работала она в Кувейте по обеспечению безопасности, в частности, тренировала кувейтских военных.

«По религии я не пацифист. К сожалению, война не обходима, чтобы обезопасить людей и победить силы зла, угрожающие нашей безопасности и благополучию», — отметила Габбард.

Также экс-кандидат оценила упреки со стороны Хиллари Клинтон, которая ранее обвиняла ее в работе на Россию.

«Это нелепо, и людям это очевидно. Это всего лишь показывает, как она боится и поэтому стремится оклеветать меня и мою кампанию», — заявила конгрессвумен.

Беннет в разговоре с лже-активисткой пообещал разрешить школьникам пропускать занятия для участия в акциях на тему климата. В итоге он резко прервал разговор после того, как «Тунберг» сообщила ему, что она иностранный агент, который связался с ним по поручению российских властей.

Отметим, что Вован и Лексус не в первый раз используют имя Тунберг для своих розыгрышей. В июле они позвонили бывшей сотруднице Белого дома Монике Левински. Та сообщила, что у нее с Тунберг много общего ― они обе пережили публичную травлю. Экс-сотрудница Белого дома добавила, что справиться с травлей им помогла семья. Левински призналась, что старается держаться подальше от политики, так как ее осуждают за активизм представители всех партий.