Известный YouTube-блогер умер в возрасте 19 лет

Москва, 25 августа. Популярный YouTube-блогер Лендон Клиффорд, который вместе со своей супругой Камрин вел канал Cam&Fam, скончался на 20-м году жизни. Об этом сообщила его жена в Instagram.

Камрин сообщила, что Лендон умер 13 августа. Последние 6 дней жизни молодой человек провел в коме. Девушка отметила, что после смерти ее супруг стал донором органов, подчеркнув, что блогер «умер, спасая жизни других людей».

«Он должен был вести своих дочерей к алтарю. Он должен был умереть от старости вместе со мной. Невозможно описать словами ту боль, которую я чувствую», — пишет жена блогера.

Девушка добавила, что сделает все, чтобы их дочери знали, как сильно отец любил их.

На YouTube-канал Cam&Fam были подписаны более 1,2 млн человек. В 2017 году, когда им было по 16 лет, Камрин родила дочь, а в мае 2020 года на свет появился их второй с Лендоном ребенок. Сама Камрин называет свой канал «видеоблогом матери-подростка». Канал посвящен родам и семейной жизни.

Ранее сообщалось о смерти экс-гитариста рок-группы Red Hot Chili Peppers Джека Шермана. Музыкант умер в возрасте 64 лет. Он принимал участие в записи дебютного альбома группы и в первом туре по Америке. Участники Red Hot Chili Peppers поблагодарили его за все «хорошее, плохое и все что было между».