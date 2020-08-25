СМИ выяснили, кто ездил за рулем внедорожника Ефремова

Москва, 25 августа. Журналисты KP.RU установили, кто помимо самого актера Михаила Ефремова мог пользоваться его автомобилем Grand Cherokee, попавшим в смертельное ДТП в центре столицы.

Ранее адвокат заслуженного артиста РФ Эльман Пашаев неоднократно заявлял, что за рулем внедорожника во время автокатастрофы находился не Ефремов, а некий другой человек, чья личность, по словам юриста, уже установлена. Однако никаких железных доказательств данному утверждению адвокат так и не представил, кроме заявления слепого на один глаз мужчины. К слову, его показания в итоге суд не принял.

Журналисты выяснили, кто еще в свое время пользовался автомобилем актера. Ефремов заявлял ранее, а его жена Софья Кругликова подтверждала, что свой Grand Cherokee артист неоднократно доверял другим людям. Это объяснялось тем, что злоупотребляющий алкоголем Ефремов никогда ранее пьяным за руль не садился, а просил своих приятелей побыть «трезвым водителем».

По данным KP.RU, за парковку актер чаще всего расплачивался сам. Однако порой парковочные сессии его внедорожника оплачивали другие люди, которые, вероятно, и были водителями (либо могли находиться в авто в качестве пассажира).

В частности, несколько раз за стоянку Grand Cherokee платили Кругликова и директор актера Татьяна Глаголева. Кроме того, машину парковал мужчина по имени Алексей — сотрудник бара Ulysses. Именно это заведение в день трагического ДТП дважды посещал Ефремов.

Кроме того, в данных парковки значится телефон актрисы Марины Александровой из «Современника» и бывшей жены его друга Ивана Стебунова, а также актрисы Ольги Квашенниковой. Фамилию еще одной Ольги журналисты установить не смогли.

Напомним, 8 июня заслуженный артист РФ, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, вылетел на встречную полосу и протаранил фургон, за рулем которого находился Сергей Захаров, передавал RT. Мужчина получил тяжелейшие травмы и умер в больнице. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело. Сейчас актер находится под домашним арестом.

На одном из заседаний суда Ефремов не признал своей вины. По его словам, он не помнит событий того рокового дня.

21 августа во время очередного заседания суда Ефремов отказался от услуг своих адвокатов. Он пояснил, что хочет нанять более сильных защитников. В частности, он упомянул Генриха Падву и Генри Резника, передавали «Известия».