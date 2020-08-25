Сторонники Сарраджа открыли огонь по мирным демонстрантам в Триполи

Триполи, 25 августа. Сторонники Файеза Сарраджа и его так называемого Правительства национального согласия (ПНС) открыли огонь по митингующим на площади Мучеников в Триполи. Соответствующий видеоролик разместило в Twitter издание Al-Marsad.

Отмечается, что сторонники Сарраджа начали стрелять по митингующим, которые собрались у ворот Красного дворца (Казба-ас-сарай-аль-Хамра), чтобы выразить недовольство проводимой ПНС политикой. На опубликованной видеозаписи голос за кадром сообщает о начале стрельбы по мирным демонстрантам.

Ранее издание Sky News Arabia сообщило, что мирные демонстранты в Ливии подверглись насилию со стороны боевиков ПНС. Согласно информации местных журналистов, группировки ПНС начали массовую кампанию арестов против людей, которые открыто выражают недовольство режимом Файеза Сарраджа. Боевики силой разгоняют митинги и стреляют по активистам.