Протоиерея Смирнова сняли с должности главы патриаршей комиссии

Москва, 25 августа. Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерея Димитрий Смирнов освобожден от занимаемой должности, говорится в постановлениях Священного Синода РПЦ.

Как сообщает пресс-служба патриарха Московского и всея Руси, Смирнов освобожден от должности «согласно поданному прошению».

«Выразить <...> благодарности за понесенные труды по созданию и организации деятельности комиссии», — говорится в документах.

Новым главой комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства назначен священник Феодор Лукьянов, клирик Москвы.

Напомним, в начале мая медики выявили коронавирусную инфекцию у Смирнова. Священнослужитель был госпитализирован. 19 мая сообщалось, что Смирнов успешно поборол инфекцию, дополнительные исследования подтвердили отсутствие COVID-19 у протоиерея.