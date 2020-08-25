Бандерас вылечился от коронавируса

Мадрид, 25 августа. Испанский актер, певец, режиссер и продюсер Антонио Бандерас сообщил, что ему удалось победить коронавирусную инфекцию.

10 августа, в день своего 60-летия, Бандерас сообщил, что у него диагностирован коронавирус. Болезнь протекала сравнительно легко, поэтому актеру не потребовалась госпитализация.

«После 21 дисциплинированного соблюдения карантина могу сказать, что преодолел коронавирус. Я выздоровел. Мои мысли с теми, кто этого не смог сделать, и теми, кому было хуже, чем мне. Держитесь все, кто сейчас борется», — написал Бандерас на своей странице в Facebook.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником заболевания является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире достигает более 23,5 миллиона человек. Заболевание унесло жизни 811 тысяч человек. На территории Испании зарегистрировано более 423 тысяч случаев коронавирусной инфекции, более 29 тысяч человек скончались.

11 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса, разработанная специалистами центра имени Гамалеи. По данным Минздрава РФ вакцина поступит в гражданский оборот в начале 2021 года.