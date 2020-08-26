Сколько алиментов положено на ребенка в 2020 году? Что грозит неплательщику, и как получить положенное по закону: советы юриста

Юрист Рузанна Ханамирян, совладелец компании LexGroup рассказала Федеральному агентству новостей, на какие алименты на ребенка можно рассчитывать в 2020 году, и как получить свои кровные с нерадивого неплательщика.

Любовь проходит, а дети остаются, и если жена может стать бывшей, то дети — никогда. После развода супруг (или, что реже, но все же случается, супруга) имеет ряд обязательств перед своей семьей. В идеале он или она должны принимать активное участие в воспитании ребенка, но на деле все чаще ситуация складывается таким образом, что дети не видят не то, что внимания и прогулок в парках по выходным, но и самого необходимого.

Несмотря на то, что государство постоянно ужесточает наказание для неплательщиков, а судебные приставы соревнуются в изобретательности, пытаясь воззвать к совести уклонистов, число тех, кто оставляет собственных детей без средств к существованию, только растет. Не помогают ни фотографии на «досках почета», ни обращение к работодателю, ни запрет на выезд за границу, ни даже арест счетов (которых, надо сказать, зачастую и нет вовсе). Мы обсудили проблему с экспертом – юристом Рузанной Ханамирян, совладельцем компании LexGroup, и получили от нее полезные комментарии о размере алиментов, а также о правах и обязанностях сторон.

Что делать, если бывший отказывается содержать детей?

Есть счастливчики, которым удается договориться мирным путем, без обращения к третьим лицам.

Рузанна Ханамирян: «Без суда обойтись, конечно же, можно. Если стороны пришли к согласию и не имеют претензий друг к другу, то они могут заключить соглашение об уплате алиментов, которое заверяется нотариально. Если гражданин по какой-то причине отказывается платить, мать может предъявить алиментное соглашение по месту работы папы, либо в Службу судебных приставов».

Если договориться по-хорошему, что говорится, «на берегу» не получилось или же супруг упорно игнорирует достигнутые соглашения, остается только одно — обращаться в соответствующие органы и доказывать свое право на алименты через суд, а затем отправляться в Федеральную службу судебных приставов, чтобы те включались в работу с неплательщиком. Безусловно, все это очень неприятно, но и история эта не про любовь и ответственность, а скорее про жадность и равнодушие, да и на кону стоит слишком много — благополучие ребенка.

С чего начать отстаивать свои права и интересы? Прежде всего, потребуется обратиться в мировой суд, предварительно собрав следующий пакет документов и сделав их копии:

— свидетельство о заключении и расторжении брака

— свидетельства о рождении детей

— паспорт

— исковое заявление

— справка о составе семьи

— если вы считаете, что по тем или иным объективным причинам на ребенка расходуется больше средств, чем положено законом, то целесообразно предоставить документальное подтверждение своих трат (лекарства, санаторно-курортное лечение и т.д.). Так, если будет доказано, что ребенок имеет проблемы со здоровьем, требующие дополнительных затрат на лечение, то об этом можно и нужно заявить, чтобы иметь возможность взыскать половину требуемой суммы.





На сколько алиментов можно рассчитывать в 2020 году? Как рассчитать сумму на 1, 2, 3 и более детей

Мы спросили у Рузанны Ханамирян, как рассчитать сумму алиментов, чтобы иметь представление о минимуме и максимуме, на которые может рассчитывать супруг, имеющий на попечении общего ребенка.

«Минимальный размер алиментов — это размер прожиточного минимума, установленный постановлением правительства Российской Федерации для цели уплаты алиментов. На сегодняшний день это 14 900 р. Он регулярно индексируется, причем иногда 2, а то и 3 раза в год. Реже — один».

По тому же принципу рассчитывается пособие в твердой денежной сумме, если человек не работает, независимо от того, имеет ли он официально подтвержденный статус безработного.

Если же на момент назначения алиментов отец работал, а затем работу потерял, и деньги с него взыскивали в процентном соотношении, то матери нужно будет обратиться с новым исковым заявлением, чтобы поменять сумму на твердую денежную, поскольку взыскивать проценты будет не с чего.

В самом благоприятном случае, когда ответчик официально трудоустроен и имеет подтвержденный доход, алименты рассчитываются в процентном соотношении следующим образом: на 1 ребенка он будет платить 25%, на второго — 33%, а многодетному отцу придется раскошелиться на 50% от всех видов заработка, включая подработки, творческие гонорары и иные доходы.

«Взыскать что-то свыше очень сложно, поскольку суд учитывает тот факт, что человеку нужно на что-то есть, пить и ездить на работу», — предупреждает Рузанна Ханамирян.

Максимального предела алиментов не существует, но если бывший супруг располагает какими-то сверхдоходами, и в процентном соотношении размер алиментов будет неоправданно высок, его также взыщут в установленной четкой денежной сумме, необходимой для обеспечения ребенка.

Как взыскать алименты

Примерную процедуру взыскания наш эксперт описывает следующим образом. Если человек упорно не желает платить по своим обязательствам, получателю (а, точнее сказать, НЕ получателю) алиментов необходимо обратиться в службу судебных приставов, имея на руках исполнительный лист, судебный приказ или нотариально заверенное соглашение об уплате алиментов. Приставы должны начать исполнительное производство по делу и приступить к розыску имущества и счетов гражданина. Далее исполнитель обязан совершить выезд по месту регистрации или фактического проживания должника, если о таковом было достоверно сообщено, чтобы описать имущество и изъять его с целью дальнейшей реализации.

В случае, если неплательщик задерживает выплату на 6 месяцев и более, пристав имеет право возбудить дело об административном правонарушении и по административному кодексу РФ привлечь его к обязательным работам. Кроме того, существует уголовная ответственность за длительную неуплату алиментов, но нужно понимать, что пристав самостоятельно этим заниматься не будет, то есть взыскатель должен постоянно контролировать ситуацию и требовать применения санкций.

Интересный факт! «Если бездействует не только злостный неплательщик, но и судебные приставы, то есть возможность обратиться в Федеральную службу судебных приставов и взыскать образовавшуюся за полгода и более сумму с государства. При этом надо будет доказать, что пристав действительно не совершал никаких действий в рамках исполнительного производства и не занимался в полной мере розыском самого уклониста, а также его имущества и счетов».





Может ли мама требовать деньги на свое содержание или поддержку совершеннолетнего ребенка

На этот вопрос Рузанна Ханамирян отвечает утвердительно, но подчеркивает, что это будут совсем другие алиментные обязательства. Для того, чтобы получить некоторую сумму на содержание матери, должно быть соблюдено хотя бы одно из следующих условий:

Женщина занимается воспитанием ребенка младше трехлетнего возраста. На ее попечении находится ребенок-инвалид, в том числе совершеннолетний, если после исполнения 18 лет инвалидность сохраняется, и он остается полностью нетрудоспособным. Если повезло с супругом, и он сам желает продолжить материально поддерживать свою бывшую жену, то может быть заключено соответствующее соглашение.

Совершеннолетние дети в некоторых случаях также имеют право на помощь со стороны второго родителя, если они страдают тяжелой формой инвалидности и признаны неработоспособными.

На определенные выплаты могут рассчитывать и студенты дневной формы обучения, поступившие на бюджет.

«Но это все неоднозначно. Надо доказать, что ребенок пока еще учится и не может самостоятельно себя содержать, а мама не имеет достаточного дохода для обеспечения совершеннолетнего человека всем необходимым», - комментирует ситуацию юрист и подчеркивает, что если удастся добиться положительного решения суда, то алименты на студента положены до достижения им 23-летия, вне зависимости от того, получил он к этому времени диплом или нет. В случае с инвалидностью пособие назначается пожизненно.



Споры по алиментам между совсем недавно еще близкими людьми всегда крайне неприятны и болезненны. Если договориться самостоятельно не получается, имеет смысл воспользоваться услугами профессионалов, которые помогут разрешить ситуацию с максимальной выгодой для обеих сторон.