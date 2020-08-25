Турция надеется на сотрудничество с РФ после обнаружения газа в Черном море

Анкара, 25 августа. Министр финансов Турции Берат Албайрак выразил надежду, что обнаружение газового месторождения в Черном море позволит Анкаре активизировать энергетическое сотрудничество с Россией.

«Это открытие позволит нам получать природный газ по более дешевой цене из-за рубежа. Россия - это наш надежный поставщик, и речь идет о сотрудничестве с ней», — пояснил министр.

Албайрак также добавил, открытие газового месторождение окажет положительное влияние на имидж Турции, а также позволит «вывести в другую лигу» турецкие государственные нефтегазовые компании.

Напомним, 21 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что турецким специалистам удалось обнаружить крупные запасы газа в Черном море. По его словам, в ближайшем будущем будет налажена добыча газа на новом месторождении, а к 2023 году Анкара начнет поставки этого газа на внутренний рынок.

По предварительным данным, объемы месторождения составляют 320 миллиардов кубометров. Ориентировочная стоимость всего газа на новом месторождении в Черном море оценивается в 80 миллиардов долларов.

Стоит отметить, что в январе 2020 года президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в торжественной церемонии запуска газопровода «Турецкий поток». В настоящее время российский газ по трубопроводу «Турецкий поток» поставляется в Болгарию, Северную Македонию и Грецию. 21 января начнутся поставки российского газа в Сербию. В 2021 российское голубое топливо дойдет до Венгрии.