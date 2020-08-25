Зеленский пообещал «вернуть» Крым обратно

Киев, 25 августа. Президент Украины Владимир Зеленский назвал полуостров Крым украинской территорией и пообещал вернуть его обратно. Об этом он заявил в интервью Euronews.

Зеленский посетовал, что о Крыме никто не хочет говорить в «нормандском формате» (Украина, Россия, Франция, Германия), где обсуждается ситуация в Донбассе.

«Мы не должны были позволить им отобрать Крым. Вот это большая проблема. Мы не должны были этого позволить. Но сегодня мы не можем корить себя за то, что так получилось. Я уверен, что в один прекрасный день все будут нести за это ответственность. В нем участвовало много людей. Но Крым — наша территория. Мы вернем его обратно», — подчеркнул он.

По словам Зеленского, вопрос с Крымом крайне сложный, поскольку «нет серьезной и эффективной площадки для обсуждения этого вопроса». Исключение, добавил президент, — международные партнеры Украины, поддержавшие санкции против России.

При этом он констатировал, что на данный момент не существует платформы, где бы поднимался крымский вопрос.

«Собираюсь ли я сделать что-нибудь еще? Да, собираюсь», — добавил он, не уточняя, о каких конкретно действиях идет речь.

Журналист поинтересовался у украинского президента, действительно ли территории Донбасса и Крыма когда-нибудь могут вернуться в правовое поле Украины.

«Конечно! Когда? Знаете, как иногда говорят в кино — вы будете первыми, кто об этом узнает», — резюмировал Зеленский.

Крым вернулся в состав России по итогам состоявшегося весной 2014 года референдума. В ходе голосования большая часть жителей полуострова поддержала воссоединение Крыма с Россией. Позднее президент России Владимир Путин отмечал, что референдум о статусе Крыма соответствовал всем нормам международного права, так как аналогичные голосования проходили и в других странах. Украина продолжает считать полуостров своей, но временно «оккупированной» территорией.

Ранее во время поездки в Херсонскую область Зеленский заявил, что полуостров «обязательно вернется» в состав Украины. Свою уверенность он связал с планами по развитию Херсонщины. По мнению Зеленского, Крым быстро «вернется» обратно, когда рядом будет «цветущая, сияющая, успешная» Херсонская область.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в беседе с RT назвал очередное «аморальное» заявление Зеленского об обязательном «возвращении» Крыма его «формулой самоуспокоения».