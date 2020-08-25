Месси намерен покинуть «Барселону»

Москва, 25 августа. Аргентинский нападающий Лионель Месси уведомил руководство каталонского клуба о своем решении покинуть команду. Об этом сообщает Reuters.

Агентство ссылается на неназванный источник в «Барселоне». Ранее появлялись новости о том, что руководство футбольного клуба допускает продажу своего самого звездного игрока, который всю свою карьеру на взрослом уровне провел в составе «сине-гранатовых». Переход Месси в другой клуб в «Барселоне» оценили в 700 миллионов евро.

Ранее в СМИ появлялась информация, что в услугах аргентинца заинтересованы французский ПСЖ и гранды итальянского чемпионата «Ювентус» и «Интер». Также о желании заключить контракт с Лионелем Месси заявили в «Манчестер Юнайтед».

Сам Лионель Месси говорил, что не видит своего будущего в составе «Барселоны». Такое заявление футболист сделал после разгрома от мюнхенской «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Матч завершился со счетом 8:2 в пользу немецкой команды. Контракт игрока истекает в 2021 году.

