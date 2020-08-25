Паулс допустил, что карьера Легкоступовой была разрушена Пугачевой

Москва, 25 августа. Композитор Раймонд Паулс допустил, что карьера певицы Валентины Легкоступовой была разрушена по воле Аллы Пугачевой. Латвийский маэстро сожалеет о ранней смерти звезды, передают «Аргументы недели».

Скоропостижная смерть Легкоступовой на 55-м году жизни стала настоящим шоком для композитора. Паулс напомнил, что певица исполнила несколько написанных им песен, которые стали хитами в конце 1980-х. Он отметил, что Легкоступова обратила на себя внимание на песенном конкурсе «Новая волна» в 1986 году, где молодая певица вошла в тройку призеров.

«То, что я узнал — ужасно. И никто не может объяснить, что же там произошло», — прокомментировал смерть Легкоступовой Раймонд Паулс.

Говоря о влиянии Аллы Пугачевой на Легкоступову из-за якобы предназначавшихся ей песен, Паулс сказал, что считает такую ситуацию вполне вероятной. Он подчеркнул, что Примадонна всегда оставалась собой и умела «поворачивать все так, как нужно ей».

Ранее СМИ сообщали, что причиной нелюбви Пугачевой к Легкоступовой стала песня Паулса «Двое», которую Алла «придержала» для себя, однако композитор решил отдать ее Валентине. Спустя несколько лет Примадонна выпустила свою версию песни под названием «Старый друг».

Певец Игорь Наджиев также допускал, что Пугачева может быть причастна к «выдавливанию» Легкоступовой со сцены. Он отметил, что в конце 1980-х годов на одно из выступлений Валентины даже приходили члены организованной преступной группировки, якобы посланные Примадонной.

Филипп Киркоров встал на защиту свой экс-супруги, которую обвинили в творческих неудачах умершей Валентины Легкоступовой. Он призвал не винить в неудачах Легкоступовой других людей и заявил, что у нее и Пугачевой были разные аудитории.