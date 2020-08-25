Кудрявцева рассказала, кто займет место Кучеры в шоу «Звезды сошлись»

Москва, 25 августа. Российская телеведущая Лера Кудрявцева заявила, что ведущим ток-шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ станет Александр Колтовой.

Ранее стало известно, что телеведущий и актер Оскар Кучера ушел с телеканала НТВ, на котором вел передачу «Звезды сошлись» в паре с ведущей Лерой Кудрявцевой. При этом Кучера отметил, что ему неизвестно, кто с осени займет место соведущего Кудрявцевой.

Кудрявцева призналась, что ее соведущим в программе «Звезды сошлись» станет Александр Колтовой, который ранее периодически заменял Кучеру, передает Nation News.

«Соведущим у меня будет Саша Колтовой, который ведет «ДНК» на НТВ», — сказала Кудрявцева.

Колтовой ведет программу «ДНК» с 2018 года. Ранее он принимал участие в реалити-шоу «За стеклом». Кроме того, Колтовой работал над циклом документальных фильмов «Технологии спорта и секреты рекордов» и «На пределе».

Ранее Лера Кудрявцева опубликовала фотографию в купальнике после пластической операции на груди. Снимки были сделаны во время отдыха в Турции. Снимок привел в восторг подписчиков телеведущей. Фанаты засыпали Кудрявцеву комплиментами.

В конце 2019 года телеведущая перенесла операцию, в ходе которой ей удалили грудной имплант. По ее словам, она случайно узнала о пришедшем в негодность импланте во время медицинского обследования. Позднее выяснилось, что имплант был разорван на протяжении многих лет. Все это время гель из силиконового импланта вытекал, отравляя ткани организма. Кудрявцева подчеркнула, что она навсегда распрощалась с искусственным бюстом и намерена жить с тем, что «дано природой».