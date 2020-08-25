Британский ветеран предсказал катастрофу из-за действий США в Арктике

Москва, 25 августа. Президент США Дональд Трамп готов спровоцировать войну ради нефти и газа в Арктике. Это отмечает в своей статье ветеран британской и австралийской армии, экс-заместитель главы военной миссии ООН в Кашмире Брайан Коули. Издание «ПолитРоссия» перевело статью военного.

Коули проанализировал действия Вооруженных сил США, касающиеся Арктики. Ветеран отмечает, что еще в прошлом году президент США Дональд Трамп сделал сенсационное заявление, предложив выкупить Гренландию у Дании. На самом большом острове планеты расположены американские военные базы — 12-я космическая эскадрилья предупреждения, глубоководный морской порт и аэродром Министерства обороны США. Установив собственность над территорией, Пентагон смог бы расширить военное присутствие на Севере.

Ранее министр Военно-воздушных сил США Барбара Барретт заявляла, что космические силы ВВС США должны быть ответственны за развитие новых технологий в Арктике. По ее словам, регион должен быть открытым для мирных исследований. Однако именно Пентагон негативно реагирует на активность России в Арктике.

Брайан Коули предполагает, что, укрепившись на Севере, Трамп начнет экспансию в Арктику ради добычи полезных ископаемых. Президент США, по мнению ветерана, готов даже начать войну, чтобы не дать России возможность использовать Арктику для собственных нужд. Это касается не только добычи нефти и газа, но и нового Северного морского пути. В этом, мирном, направлении у России есть неоспоримое преимущество — самый большой в мире ледокольный флот.

Брайан Коули отметил, что Россия, имея самое большое военное присутствие за полярным кругом, не наносит ущерба экологии Арктики, в то время как стремление США к добыче полезных ископаемых на Севере поставит усугубит ситуацию с глобальным изменением климата и создаст угрозу для обитающих там животных.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании комиссии Совбеза России по обеспечению национальных интересов в Арктике. Комиссию возглавил Дмитрий Медведев. Эксперты также отмечали, что создание ледовых аэропортов в Арктике необходимо для России.