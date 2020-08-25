Баранец уверен, что презентация беспилотной «Арматы» станет сенсацией

Москва, 25 августа. В ближайшее время россияне смогут увидеть роботизированную версию танка «Армата». Об этом заявил Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

В эфире радио Sputnik Баранец подробно рассказал об отечественной боевой машине, а также оценил военный потенциал новейшей разработки. Он отметил, что презентация беспилотной «Арматы» станет сенсацией.

Ранее СМИ, ссылаясь на пресс-службы концерна «Уралвагонзавод», сообщили, что новейший российский танк Т-14 «Армата» прошел испытания в режиме беспилотного применения. На данный момент специалисты предприятия продолжают разрабатывать специальные роботизированные боевые комплексы.

Виктор Баранец, комментируя успех «Уралвагонзавода» заявил, что у новейшего отечественного танка Т-14 «Армата» огромный военный потенциал как в роли беспилотника, так и при эксплуатации с экипажем. Разработка российских специалистов значительно превосходит зарубежные аналоги по боевой и технической составляющей. Новый роботизированный комплекс способен удивить своими технологическими возможностями.

«У танка будет система самоопределения приоритетных целей, танк сам будет выбирать вид боезаряда, которым надо поразить цель — будь то вертолет или танк противника, или артиллеристская цель», — объяснил Баранец.

Военный эксперт в первую очередь обратил внимание, что беспилотная «Армата» позволит вести танковый бой без риска потери экипажа. Управлять роботом будут специалисты, находящиеся в специальном штабе. Комплекс способен в автоматическом режиме находить цели условного противника и удерживать их на прицеле. По словам Баранца, беспилотная «Армата» будет представлена широкой публике уже через год на специальном мероприятии.

«Думаю, если не в следующем году, то через год мы впервые увидим роботизированную «Армату», и это, конечно, будет сенсация», — резюмировал военный эксперт.

Ранее Баранец описал возможный сценарий по «захвату» Японией Курильских островов. Он оценил решение США разместить свои неядерные крылатые ракеты наземного базирования средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.