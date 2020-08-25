Адвокат Пелагеи раскрыл подробности раздела имущества с Телегиным

Москва, 25 августа. Бывший муж певицы Пелагеи хоккеист Иван Телегин претендует на дом, машины и часть квартиры, которая была куплена на деньги матери артистки. Об этом сообщил адвокат звезды Филипп Рябченко.

Пелагея и Телегин разошлись мирно в конце прошлого года. Пара старалась сохранить дружеские отношения ради дочери. Однако также мирно решить финансовые вопросы при расторжении брака не удалось. Сейчас в суде обсуждается раздел имущества и сумма алиментов, которые нападающий ЦСКА должен будет платить на дочь Таисию, передает Пятый канал.

Как уточнил Рябченко, Телегин просит суд признать за собой право собственности на дом, а певице оставить квартиру, которая была куплена на деньги матери звезды и разделу не подлежит.

«Автомобили также ему, а ей компенсацию», — перечислил адвокат требования Телегина, добавив, что Пелагея с ними не согласна.

Певица требует 25% от доходов Телегина в качестве алиментов на дочь. По словам адвоката, пока сумма не установлена, поскольку Пелагея запроса на доходы Телегина еще не подавала.

Ранее подруга артистки Александра Соколова сообщила, что Пелагея на фоне бракоразводного процесса стала получать анонимные угрозы. По ее словам, после сообщений о разрыве отношений на исполнительницу обрушился поток критики и гневных комментариев. А после хейта Пелагея оказалась в реальной опасности, констатировала ее подруга. Певице пришлось временно нанять охрану.