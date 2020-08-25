Минздрав РФ зарегистрировал вакцину от коронавируса в форме порошка

Москва, 25 августа. Разработанная центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи вакцина от коронавируса получила регистрационное удостоверение на выпуск в форме лиофилизата — порошка для приготовления раствора для внутримышечного введения. Об этом сообщает Министерство здравоохранения РФ.

«Минздрав РФ выдал регистрационное удостоверение на вакцину «Гам-КОВИД-Вак-Лио», разработанную НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава РФ и выпускаемую в форме лиофилизата для приготовления раствора для внутримышечного введения», — сказано в сообщении ведомства.

Отмечается, что препарат был зарегистрирован по результатам клинических исследований, в ходе которых он показал эффективность и безопасность.

Ранее «Известия» сообщали, что Министерство здравоохранения РФ выдало центру им. Гамалеи разрешение на проведение пострегистрационного клинического исследования вакцины от коронавируса. В исследовании примут участие 40 тыс. добровольцев в возрасте от 18 лет. Продолжительность эксперимента составит полгода с момента вакцинации.

До этого стало известно, что более 20 государств отправили в Россию заявки на приобретение миллиарда доз. Москва уже договорилась о производстве вакцин в пяти странах.