Губерниев раскрыл страхи Сергея Лазарева об отношениях с женщинами

Москва, 25 августа. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскрыл секрет певца Сергея Лазарева. По его словам, артист «иногда боится женского напора».

В студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой на «Русском радио» комментатор оценивал песни звезд в перерыве между беседой. Слушая Лазарева, Губерниев неожиданно выразил мнение, что «Сергей иногда боится женского напора».

«Потому что у него очень много поклонниц. Да и мужского напора боится. Его творчество и мужчинам нравится. А вот кого он точно не боится, так это соперников на «Евровидении». А еще я рад, что он всегда берет трубки, когда надо пожелать удачи нашим спортсменам перед важными стартами. Вопросов к нему нет», — рассказал Губерниев.

Напомним, телеведущий шесть раз комментировал международный музыкальный конкурс «Евровидение».

Ранее Губерниев прокомментировал конфликт между телеведущим Владимиром Соловьевым и своим коллегой Василием Уткиным. Он отметил, что знает обе стороны, и ему горько, что коллеги выясняют отношения таким образом. Сам он назвал себя мирным человеком, который хочет, «чтобы все были счастливы и слушали рок-н-ролл».

Ранее Уткин и Соловьев обменялись язвительными замечаниями в адрес друг друга, а затем и оскорблениями. Дело дошло до угроз физической расправы, в связи с чем Соловьев даже выложил в Сеть видео своих тренировок по боксу.