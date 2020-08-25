Геннадий Онищенко привился от гриппа

Москва, 25 августа. Депутат Госдумы, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко посетил одну из московских поликлиник, где сделал прививку от гриппа. Также он рассказал о том, почему это необходимо каждому, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Геннадий Онищенко проходил вакцинацию в обычной московской поликлинике № 180, куда записался на процедуру заранее.

«Вот сейчас мне объяснят, что можно и нельзя делать», — сказал перед вакцинацией Онищенко.

Онищенко также отметил, что в этом году распространяется как минимум три новых штамма гриппа, поэтому вопрос вакцинации стоит особенно остро. В первую очередь вакцинации, по его словам, подлежат группы риска: люди пожилого возраста, школьники и студенты, врачи, а также те, кто по долгу службы контактирующие с большим количеством людей.

«Чтобы не допустить второго эпидемиологического подъема, необходимо проявлять бдительность. В совокупности с вакцинацией общественный самоконтроль будет иметь гораздо большие результаты, чем меры карантинного характера, — пояснил парламентарий. — Мы уже требуем ношения масок в метрополитене и других общественных местах, и по мере приближения к эпидемиологическому подъему строгость требования исполнения этих и подобных требований будет усиливаться».

Ранее Онищенко рассказал о тактике борьбы с гриппом в этом сезоне и заметил, что, в первую очередь, будет проведена новая гриппозная вакцинация. По его словам, «главная задача — защитить население от нового гриппа». Это позволит защитить группу риска от гриппа и коронавируса, добавил парламентарий.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула массовая эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. Число зараженных во всем мире достигает более 23,5 миллиона человек.