МИД РФ выразил недоумение в связи с обвинениями МИД Литвы в адрес Минска

Москва, 25 августа. В Министерстве иностранных дел России назвали неуместными обвинения главы МИД Литвы белорусских властей в «неуважении к своему народу». Об этом сообщается в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Высказывания министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичуса по ситуации в Белоруссии вызывают откровенное недоумение. Он говорит о том, что наблюдает «с волнением», какими средствами власть «борется со своим народом», которому, дескать, «угрожает опасность». Полагаем, обвинения со стороны главы литовского внешнеполитического ведомства в адрес властей соседней страны в «неуважении к своему народу», по меньшей мере, неуместны», — указывается в документе.

Захарова отметила, что неприкрытое вмешательство Вильнюса во внутренние дела белорусского государства, которое Литва называет «помощью», лишь накаляет ситуацию в стране. При этом она подчеркнула, что Вильнюс предоставил экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской политическое убежище для раскачивания политического баланса. Дело в том, что встречи для Тихановской организуются не только руководством самой Литвы, но и высокопоставленными представителями США и стран ЕС. Все это проходит под лозунгами призывов «к решительным международным действиям».

Ранее МИД РФ осудил высказывание сената США о якобы «вмешательстве» России в американские президентские выборы. С этим заявлением выступила представитель МИД России Мария Захарова, назвав опубликованную часть доклада сената бессодержательной и лишенной фактов.

Также глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о том, как американские власти открыто агитируют европейских коллег не развивать сотрудничество с Россией в экономической сфере. По словам главы МИД, Вашингтон перестал стесняться продвигать свои экономические интересы любым путем и «настаивает прямым текстом» на сотрудничестве исключительно с США, а не с Россией.