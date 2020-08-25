Эксперт оценил заявление Кравчука о возможной подаче воды в Крым

Симферополь, 25 августа. Заявление экс-президента Украины Леонида Кравчука о возобновлении подачи воды в Крым при определенных условиях является очередной «бредовой идеей». Об этом заявил глава Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.

В эфире радио Sputnik Мезюхо раскритиковал подобное предложение украинского представителя, а также объяснил, почему подобный план никогда не будет принят Киевом.

Ранее глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что Киев в случае некой гуманитарной катастрофы может возобновить подачу воды по Северо-Крымскому каналу. Однако добавил, что подобное решение может быть рассмотрено лишь при условии, что водой будут пользоваться лишь жители полуострова, а не военные и предприятия.

Мезюхо в резкой форме раскритиковал подобное заявление Кравчука, заметив, что представитель Украины сделал очередное «бредовое заявление», которое не может иметь ничего общего с реальностью. Политолог с иронией заметил, что Киев, вероятнее всего будет следить за использованием воды с помощью специальных камер. Он также обратил внимание, что жители Крыма не испытывают серьезных проблем с водоснабжением.

«Интересно, каким образом они собираются следить в случае возобновления работы Северо-Крымского канала за потреблением водного ресурса. Они что, приставят камеры к водопроводу? Бредовое заявление Кравчука меня не удивляет, потому что он уже столько всего наговорил, что сам себе противоречит», — возмутился политолог.

Подобное заявление представителя Украины, по словам Мезюхо, говорит лишь о том, что Киев не готов возобновлять водоснабжение Крыма. Кравчук лишь пытается соответствовать своему политическому статусу, делая подобные заключения, которые никогда не будут реализованы в жизнь.

Ранее Леонид Кравчук рассказал, кто несет ответственность за развязывание гражданской войны на Украине. Он заявил, что власти, руководившие страной в 2014 году, должны понести наказание за ситуацию, которая возникла в стране в последние годы.

Напомним, Крым вернулся в состав России по итогам референдума, состоявшегося весной 2014 года. В ходе голосования большая часть жителей полуострова поддержала воссоединение Крыма с Россией. Позднее президент России Владимир Путин отмечал, что референдум о статусе Крыма соответствовал всем нормам международного права, так как аналогичные голосования проходили и в других странах. При этом российский лидер отмечал, что вопрос Крыма закрыт окончательно.

Украина обеспечивала Крымский полуостров пресной водой на 85%. В 2014 году власти Украины приостановили подачу воды в Крым. При этом в Киеве не скрывают, что тема водоснабжения Крыма является «рычагом давления на Россию».