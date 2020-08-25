Российская подлодка «Хабаровск» напугала журналистов The National Interest

Москва, 25 августа. Американское военно-политическое издание The National Interest опубликовало статью об «огромной и страшной» подводной лодке класса «Хабаровск». Авторы материала напомнили, что речь идет о субмарине специального назначения, которая будет вооружена шестью беспилотными подводными аппаратами «Посейдон», способными наносить ядерный удар по военным базам и корабельным группировкам противника.

Американские аналитики пришли в ужас от боевого потенциала российской подлодки, а также попытались найти минусы у данного корабля. Они напомнили, что речь идет о ракетоносце, который способен нести на борту большое количество противокорабельных ракет и торпед различного назначения.

Главной особенностью «Хабаровска» станет его новейшее секретное вооружение – беспилотная ядерная торпеда «Посейдон», способная наносить ядерный удар по различным удаленным целям противника. При этом сам корабль-носитель обладает неограниченной дальностью плавания, что позволяет ему без труда доставить БПА в точку нанесения удара, передает «Царьград».

Сам «Посейдон» оснащен ядерной двигательной установкой, благодаря которой аппарат преодолевать огромные дистанции под водой на скорости до 200 километров в час. Неограниченная дальность хода позволяет поражать вражеские цели практически на любом расстоянии.

В NI признались, что российскую субмарину «Хабаровск» можно назвать настоящим психологическим оружием, поскольку огромный боевой корабль пугает не только своим грозным видом, но и мощным вооружением.

Ранее военный аналитик Василий Дандыкин заявил, что боевые комплексы «Посейдон» и «Авангард» охладят пыл США и НАТО, пытающихся пошатнуть суверенитет России. Эксперт также подробно рассказал о боевых характеристиках этих новейших систем.