Новая вакцина от COVID-19 поступит в клиники Москвы 3 сентября

Москва, 25 августа. Вакцина от коронавируса под названием «Спутник V», разработанная Центром имени Гамалеи, будет доставлена в клиники Москвы 3 сентября. Директор центра Александр Гинцбург заявил о том, что ее пострегистрационные испытания начнутся 4–5 сентября. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Гинцбурга, к началу испытаний уже готовы 30 тыс. доз вакцины и 10 тыс. доз плацебо. В гражданский оборот вакцина поступит после того, как в Росздравнадзоре пройдет контроль вторая наработанная партия. Ориентировочно это произойдет 15–20 сентября.

Ранее стало известно, что более 20 стран мира отправили в РФ заявки на приобретение миллиарда доз. Россия уже договорилась о производстве вакцин в пяти странах.

Напомним, что препарат от COVID-19 под названием «Спутник V» ранее прошел тестирование и его безопасность и эффективность были доказаны. Организмы всех добровольцев, принявших участие в испытаниях вакцины, выработали стойкий иммунитет к коронавирусу.