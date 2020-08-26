Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела России намерена рассмотреть ситуацию, разворачивающуюся вокруг Алексея Навального. Поднятая на Западе шумиха вокруг якобы «отравления» блогера может быть расценена как попытка иностранного вмешательства во внутренние дела РФ, отметил в комментарии Федеральному агентству новостей заместитель председателя комиссии Андрей Альшевских.

Ранее о том, что есть основания считать историю последних дней с Навальным попыткой иностранного вмешательства, заявил глава комиссии Госдумы Василий Пискарев. С этой точкой зрения согласен Андрей Альшевских, который рассказал корреспонденту ФАН, какие меры собираются принять российские парламентарии.

«Насколько я знаю, уже есть соответствующее поручение спикера Госдумы Вячеслава Володина, который поручил разобраться с этими фактами. Думаю, председатель нашей комиссии Василий Иванович Пискарев займется этим уже в ближайшее время, еще до пленарного заседания, которое у нас назначено на 14 сентября. Но мы, безусловно, соберемся гораздо раньше, чтобы обсудить все эти факты».

По словам зампреда профильной комиссии Госдумы, ситуация вокруг якобы «отравления» Навального складывается просто скандальная.

«Не успел Навальный уехать в Европу, как оттуда пошли чуть ли не официальные заявления, что он якобы был отравлен, хотя доказательств этому никаких нет. Всеми этими фактами мы будем заниматься, будем во всем этом разбираться, запрашивать все документы. И уже на основании документов будем формировать свое мнение и выносить решение», — подчеркнул Андрей Альшевских.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что высказывания канцлера Германии Ангелы Меркель и верховного представителя ЕС по иностранным делам и безопасности Жозепа Борреля по ситуации с Навальным могут свидетельствовать о возможной провокации, цель которой — выдвинуть обвинения в адрес России.

«Обеспокоенность» ситуацией с Навальным уже выразил и глава Госдепа США Майк Помпео. Еще более жестко по этому поводу высказался заместитель госсекретаря Стивен Биган, который в беседе с главой российского МИД Сергеем Лавровым позволил себе неприкрытые угрозы в адрес России.

Алексей Навальный был экстренно госпитализирован в больницу Омска 20 августа. Германия прислала в российский город самолет, чтобы перевезти блогера в известную немецкую клинику «Шарите». Перелет и госпитализацию оплатили живущие за границей российские бизнесмены, специализирующиеся на прозападных проектах.

Позже клиника «Шарите» выпустила пресс-релиз, в котором сообщалось, что Навальный якобы был отравлен. Немецкие медики должны были провести пресс-конференцию по ситуации вокруг блогера во вторник, но в последний момент мероприятие отменили.