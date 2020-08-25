Пало-Альто, 25 августа. Американская корпорация Apple после выхода iPhone 12 прекратит производство некоторых смартфонов и сократит модельный ряд.

Речь идет о смартфонах, выпущенных несколько лед назад. Это неофициальная информация, а слухи от инсайдера. По словам источника, «яблоко» не будет выпускать iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max — iPhone XR.

«Одиннадцатый» стал самым популярным в этой линейке, его можно будет купить за 548 долларов. Стоимость iPhone 12 составит от 700 до 1400 долларов. Новинку покажут в сентябре, но из-за эпидемии презентацию могут отложить.

Чтобы удешевить смартфон производителю придется сэкономить на комплектующих. Они решили ставить более дешевый блок питания и отказаться от наушников в базовом комплекте. Любителям «яблочной» техники придется покупать наушники отдельно.

Ранее сообщалось, что на рынке в США доля iPhone 11 превысила 16 процентов. Его главный конкурент — Samsung Galaxy A10e получил только 6%. Смартфон от Apple также лидирует в Китае, ФРГ и Британии.

Однако iPhone потерял лидерство в нескольких странах, где раньше его позиции были крепкими. С большим отрывом там победили смартфоны Samsung.