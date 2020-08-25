В крови умершей блогерши Амбарцумян нашли «адскую» смесь наркотиков

Москва, 25 августа. Стали известны результаты судмедэкспертизы по делу популярной блогерши Анны Амбарцумян. В ее крови нашли следы нескольких видов наркотиков.

Тело блогерши 18 июля обнаружила горничная элитного московского отеля «Петр Первый». Криминалисты, приехавшие на место происшествия не установили следов насильственной смерти. По предварительной версии Анна Амбарцумян скончалась от передозировки наркотиков. Сейчас первоначальные предположения подтвердились результатами экспертизы.

«В образцах крови обнаружены наркотические вещества: метадон, кетамин, флуоксетин, кокаин», — сообщил Kp.ru собственный источник в правоохранительных органах.

Эксперты заключили, что именно сочетание этих запрещенных веществ стало причиной смерти блогерши.

«Каждый наркотик сам по себе мог вызвать летальный исход. Их употребление совместно можно назвать адской смесью», — прокомментировал результаты исследований эксперт Анатолий Власов.

Сейчас правоохранительные органы выясняют где и когда Анна Амбарцумян купила наркотики. Возбуждено уголовное дело по факту сбыта запрещенных веществ. Проверку по факту смерти девушки прекратили. Ее кончину признали несчастным случаем.

Анна Амбарцумян часто выступала на телевизионных шоу в качестве эксперта. Также она вела блог в Instagram, за которым следило более 360 тысяч подписчиков. Сама Амбарцумян называла себя сексологом, экстрасенсом и психологом.

Ясновидящая, участница шоу «Битва экстрасенсов» Алена Орлова ранее связывала смерть Амбарцумян с появлением на шоу «Пусть говорят». Там, по мнению экстрасенса, люди подвержены избыточному негативному влиянию. Позже в эфире в эфире другой популярной передачи близкая подруга Амбарцумян заявляла, что блогерша как-то инсценировала собственную смерть, чтобы понаблюдать за реакцией своих подписчиков.