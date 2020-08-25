Миро назвала Бузову «знаменосцем невежества современного общества»

Москва, 25 августа. Известный российский блогер Лена Миро в очередной раз затронула в своем ЖЖ-блоге певицу и телеведущую Ольгу Бузову, на этот раз назвав ее «знаменосцем невежества современного российского общества».

Причиной такого категоричного высказывания стали рассуждения Бузовой о собственном происхождении, в том числе национальной и социальной принадлежности.

«Я уникальна, неповторима, неподражаема. Все просто — я русская. Считаю, в последнее время это эксклюзив. Я рисовала свое древо. У меня есть и украинские корни. Вообще у меня все в роду были славяне: дворяне, священники. Во мне течет голубая кровь», — написала телеведущая шоу «Дом-2» в своем аккаунте Instagram.

Из этих слов Миро сделала вывод о том, что интеллектуальные способности теледивы находятся на весьма невысоком уровне.

«Кичиться этносом, расой, национальностью — это быть, простите, идиотом. Какая твоя личная заслуга в том, что ты родился поляком, немцем или русским?» — гневно высказалась светский обозреватель.

Также блогер подчеркнула, что XXI век — время больших возможностей для любого человека, и в современном обществе оценивать социальное происхождение — дурной тон.

Ранее Миро высмеяла попытки Ксении Бородиной, коллеги Ольги Бузовой по телестройке «Дом-2», стараться позировать на фотографиях, как телеведущая и фотомодель Виктория Лопырева. Светский хроникер сочла Бородину «закомплексованной» и посоветовала ей сосредоточиться на достоинствах своей внешности, чем стараться скрывать недостатки.

Также Миро назвала телеведущую и бизнесвумен Айзу Анохину плохой матерью, заявив, что для детей Анохиной будет лучше получать воспитание вдали от «атмосферы рэперского угара».