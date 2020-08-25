Яна Чурикова удивила фанатов честным фото в купальнике

Москва, 25 августа. Российская телеведущая Яна Чурикова рассказала, как ей удается поддерживать хорошую физическую форму.

Телеведущая опубликовала на своей странице в Instagram снимок в купальнике, а также рассказала подписчикам, как ей удается поддерживать тело в форме. Чурикова призналась, что легко набирает лишний вес.

«Как вы уже поняли, я дама крепкого сложения, и ничуть этого не стесняюсь. Но в ловушку псевдободипозитива (не путать с бодипозитивом) я тоже не позволю себе попасть. У меня так: стоит только себя «отпустить» — начнется полный привет. Одним и тем же ртом жрать, как не в себя, и призывать всех любить меня такой, какая я есть, просто не имею морального права», — написала Чурикова.

Она также добавила, что старается не осуждать людей с лишним весом, так как были времена, когда она весила порядка 100 килограммов. Чурикова отметила, что на отдыхе позволяет себе расслабиться. Однако после окончания отпуска обязательно за себя возьмется.

Подписчики Чуриковой с восторгом восприняли публикацию, отметив, что телеведущая находится в хорошей форме.

«Люблю активный отдых. Вы в отличной форме», — пишет vi_ktoriia8690.

«Яна, вы прекрасны! Не слушайте никого!» — рекомендует casper_hd.

«Вы в отличной форме, особенно с таким позитивом и активностью!» — признается veraniego.

Ранее диетологи назвали ягоду, которая способна помочь в борьбе с лишним весом и болезнями. Также эта ягода благоприятно влияет на мужскую и женскую репродуктивную систему.