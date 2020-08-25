Азаров посоветовал украинским оппозиционерам, как объединить страну

Санкт-Петербург, 25 августа. Бывший премьер-министр Украины, председатель Комитета спасения Украины Николай Азаров видит основную проблему патриотических настроенных сил Украины в их разобщенности, что позволяет украинским карателям легко справляться с ними по одиночке. Об этом он заявил в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот» на тему «Кто и зачем хочет уничтожить промышленность Республики Беларусь?».

«Я позитивно отношусь к тем, кто выступает против проводимого курса. Но пока те, кто выступает реально против этого курса, не объединятся, не создадут коллективный орган руководства и не выберут из своей среды людей, которые со временем станут лидерами общественных мнений, толку никакого не будет», — подчеркнул Азаров.

Комментируя политическую активность украинского блогера и журналиста Анатолия Шария, который создает собственную политическую организацию «Партию Шария», бывший украинский премьер, стоявший у истоков создания «Партии регионов», отметил, что создание партии тяжелый труд, требующий громадных усилий огромного количества людей.

«Партия это серьезная организация. На Украине 25 областей, и в каждой из них должны быть свои областные, районные и городские организации, которые будут делегировать своих представителей в органы и комиссии. У нас больше 30 тысяч избирательных участков. Представьте, какой нужно иметь актив, чтобы выставлять наблюдателей и членов избирательных комиссий на выборах. Подготовить 300 тысяч наблюдателей на выборах, я не говорю про агитаторов, накладно. Если этого не будет сделано, твои голоса украдут, а выборы фальсифицируют. Украина в этом большой мастак. И партия, которая не имеет серьезного представительства, рассчитывать ей на что-либо бесполезно», — полагает Николай Азаров.

В связи с этим, председатель Комитета спасения Украины предлагает Шарию позабыть про свои амбиции и заняться объединением тех патриотически настроенных политиков, кто набирает по 1,5%-2% голосов на выборах в Раду.

«Таких людей много, я сходу могу назвать 20 человек, которые набирают немного 1–2%, но при объединении они могут превратиться в серьезную политическую силу», — уверен Азаров.

Существующий на Украине режим делает ставку на силовое подавление любого оппозиционного движения, но с крупным политическим объединением не справятся даже нацистские каратели, считает украинский политик.

«Украине нужна политическая сила, которая смогла бы объединить вокруг себя людей. Серьезным фактором современной украинской политики является тотальная цензура, которую ввели пронацистские силы, пришедшие к власти, и карательная система, которая за георгиевскую ленточку может человека изувечить, посадить в тюрьму. Даже к относительно нейтральным силам, которые создаются в последнее время, карательная система прибегает к крайним мерам», — отметил Николай Азаров.

Поэтому на скорые перемены в политической жизни он не рассчитывает.

«Никаких скоропалительных результатов не будет, «Партии регионов» пять лет потребовалось, чтобы она стала политической силой», — напомнил председатель Комитета спасения Украины.