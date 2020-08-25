Xiaomi в России объявила гигантские скидки на топовые смартфоны

Пекин, 25 августа. Китайский IT-гигант Xiaomi сообщил о гигантской распродаже на продукцию в России, акция действует до 30 августа.

Компания предлагает купить смартфоны со скидкой на официальном русскоязычном сайте. Флагманский Xiaomi Mi 10 8/256 Гб продают на 20 тысяч рублей дешевле (49 990 рублей).

На 10 тысяч подешевел Poco F2 Pro 8/256 Гб. Акция также распространяется на фитнес-браслеты, смарт-часы, роботы-пылесосы, телевизоры, наушники и другую технику китайского производителя.

Эксперты считают, что многие крупные IT-компании устраивают распродажи, чтобы удержаться на рынке. Производители электроники сильно пострадали от коронавируса.

Ранее сообщалось, что эпидемия обрушила рынок смартфонов в Индии. Он считается вторым по величине во всем мире. Продажи упали на 50 процентов по сравнению с прошлым годом.

При этом китайский рынок гаджетов пока держится. Был зафиксирован спад продаж в первом и во втором квартале 2020 года, когда на территории страны бушевал вирус. Сейчас спрос постепенно восстанавливаются.



