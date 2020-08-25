МИД РФ назвал оскорбительными заявления Запада по инциденту с Навальным

Москва, 25 августа. Россия считает глубоко оскорбительными обвинения Запада в адрес омских врачей, незамедлительно оказавших помощь Алексею Навальному, заявили в МИД РФ по итогам российско-американских консультаций с первым заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом.

Во время встречи Биган заявил, что если версия об «отравлении» Навального подтвердится, то Вашингтон примет меры, на «фоне которых померкнет реакция американского общества на российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году». Российская сторона в ответ напомнила Бигану, что выдвигать такие голословные обвинения недопустимо.

В МИД РФ также напомнили, что полные данные истории болезни пострадавшего были переданы немецким врачам, прибывшим в Омск для транспортировки Навального в берлинскую клинику «Шарите».

«Рассчитываем, что и немецкие медики проявят столь же профессиональный подход и не допустят использования результатов их лабораторных исследований в каких-либо политизированных целях», — подчеркнули в ведомстве.

Внимание Бигана также обратили на то, с какой подозрительной поспешностью в Вашингтоне и Брюсселе была подхвачена версия об умышленном «отравлении» Навального.

«Неизбежно возникает вопрос – кому это выгодно? Российскому руководству – явно нет», — подчеркнули в министерстве.

Российская сторона в очередной раз напомнила о готовности открыто, непредвзято и с реально установленными фактами рассмотреть и случай Навального и так называемые «дела А.В.Литвиненко и Скрипалей».

Напомним, Навальному стало плохо при перелете из Томска в Москву 20 августа. Самолет экстренно сел в Омске. Блогера доставили в больницу. Ему были проведены анализы, МРТ и КТ. Никаких ядов или их следов в биоматериалах врачи не обнаружили. Основной диагноз, который поставили блогеру — нарушение обмена веществ. Он находится в коме.

24 августа врачи немецкой клиники «Шарите», куда был перевезен Навальный ради бегства на Запад, заявили, что он якобы был «отравлен». Многие эксперты подвергли критике заявления о том, что блогера якобы специально отравили. В частности, сенатор Сергей Цеков заявил, что версия о том, что блогера якобы отравили, может быть интересна только его западным кураторам. С ним согласился и депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, западные спецслужбы, в частности, из США, захотели путем принесения в жертву «козленка демократии» (Навального) возбудить протесты внутри России. Главред издания PolitRussia Руслан Осташко в свою очередь указал на то, что Навальный может готовить себе почву для бегства на Запад.