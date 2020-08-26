Российские ученые показали уникальный беспилотник на форуме «Армия-2020»

Многофункциональная беспилотная платформа «Альбатрос», созданная специалистами Института проблем управления РАН им. В.А. Трапезникова, впервые продемонстрирована на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020». По своим характеристикам аппарат превосходит все мировые аналоги, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Мягко и бесшумно на крыше кунга внедорожника появляется внушительного вида коптер. Для непосвященного обывателя это обыкновенный, хоть и массивный с виду, летательный аппарат. Те же немногие, кто знаком с новинкой, понимают: перед ними — уникальная разработка отечественных ученых.

«Это достаточно мощный робототехнический комплекс на базе привязных беспилотных платформ, — утверждает профессор Владимир Вишневский, возглавляющий группу создателей аппарата. — Такие комплексы в мире существуют, но по характеристикам наш комплекс превосходит существующие на рынке европейские, китайские и американские разработки приблизительно вдвое».

Если говорить простым языком, «Альбатрос» — это коптер, соединенный с землей кабелем. Это одно из ноу-хау комплекса: тут и специальный оптоволоконный провод, и два медных плюс для прочности — кевларовый жгут со фторопластовой изоляцией.

«Нам удалось, используя оригинальные технические и математические решения, создать систему передачи энергии с земли на борт мощностью до восьми киловатт. При создании комплекса использовались математические модели из различных областей науки. Это и оптимальное управление, и резонансная теория Теслы, на базе которой, кстати, и была создана система передачи энергии, превосходящая все существующие аналоги в мире», — поясняет профессор.

Трудно поверить, что по тоненькому кабелю на высоту до ста метров может беспрерывно поступать энергия столь высокой мощности. Для зарубежных коллег профессора Вишневского это заоблачные показатели. Китайские разработчики смогли приблизиться к трем киловаттам. Американские же последователи Теслы смогли забросить на такую высоту и того меньше — лишь два с половиной киловатта.

Такая энерговооруженность отечественной разработки открывает для робототехнического комплекса высотные перспективы, утверждает его создатель.

«Мы научились передавать с земли большой объем энергии и можем создавать тяжелые коптеры, которые способны поднимать полезную нагрузку до 10 килограммов, — говорит Владимир Вишневский. — Это как раз то, что требуется для подъема базовой станции сотовой связи, широкополосной связи, системы радиоэлектронной борьбы. Сейчас мы усиливаем эту разработку: предполагаем передавать до 15 киловатт — а это уже 20–25 кг полезной нагрузки. Это предел мечтаний!»

Робототехнический комплекс появился на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» не случайно. Российские военные одними из первых оценили перспективную разработку отечественных ученых. Благодаря высоте подъема, многочасовому режиму работы и мощному оптическому оборудованию аппарата армейские разведчики могут с его помощью заглядывать в тыл противника и беспрерывно получать разведданные. Кроме того, комплекс идеально подходит для радиотехнических подразделений. На борту предполагается установка оборудования для ведения радиоэлектронной борьбы в течение длительного времени.

«Очень заинтересованы в комплексе российские пограничники. Они планируют закрывать границу такими роботизированными комплексами, — добавляет профессор Вишневский. — Преимущество нашей разработки еще и в том, что она оснащена локальной системой геопозиционирования от наземных источников, помимо установленных GPS и ГЛОНАСС. Это позволяет коптеру быть независимым от внешних спутниковых сигналов и работать в таких условиях, где последние глушатся или затруднен их прием».

Для удобства перемещения разработчики установили комплекс на шасси отечественного внедорожника. Несмотря на кажущуюся сложность системы, управлять ею могут два человека прямо из кабины автомобиля. Как утверждает собеседник ФАН, после ввода данных главная задача оператора — наблюдать за умной машиной. В случае возникновения внештатной ситуации, например если осколком перерубит кабель, умный аппарат тут же сядет на площадку, с которой взлетал.

Конечно, не только военные заинтересованы в подобных робототехнических комплексах. Благодаря им можно легко обеспечить передачу сотового сигнала без сооружения специальных вышек. Пока Илон Маск, выстраивая свой космический Интернет, запускает в космос мизерными партиями дорогостоящие спутники, российские ученые за гораздо меньшую сумму готовы обеспечить любой медвежий угол планеты стабильным мобильным Интернетом.