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Самой сексуальной бабушкой стала 49-летняя австралийка

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Самой сексуальной бабушкой стала 49-летняя австралийка

Москва, 25 августа. Звание самой сексуальной бабушки было присуждено 49-летней жительнице Австралии Джине Стюарт. Женщина уже на протяжении многих лет является моделью и снимается в различных журналах для мужчин, восхищая своих подписчиков в социальных сетях.

Обладательница идеальной внешности, по версии англоязычного издания Daily Star, призналась, что не ходит на приемы к пластическому хирургу, а самостоятельно следит за своей эффектной внешностью и спортивной фигурой.

Джина рассказала, что пластические операции и приемы у косметолога для нее находятся под запретом. Вместо этого модель использует специальную природную косметику, крема и маски для лица. Однако основным секретом ее молодости является уникальная процедура — криотерапия.

«Самая горячая бабушка» рассказала секрет вечной молодости без ботокса и пластики. Она заметила, что ложится в специальную камеру, в которой в течение трех минут находится под воздействием холода. Температура в таком аппарате достигает около -110 градусов. Подобные сеансы позволяют привести все тело в тонус, а также положительно сказываются на работе сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, Джина серьезно следит за своей фигурой — занимается спортом и составляет дневник питания. Женщина давно отказалась от кофе, алкоголя и сладостей, отдавая предпочтения фруктам, овощам и куриной грудке.

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Источник: Life
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