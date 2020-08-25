Кедми рассказал о преимуществах российских Су-57 перед американскими F-35

Тель-Авив, 25 августа. Израильский военный эксперт Яков Кедми рассказал о преимуществах российских Су-57 над самолетами США в составе ВВС арабских государств, угрожающих Израилю. В эфире Iton TV он объяснил, как решение Соединенных Штатов ускорить переговоры на поставку многофункциональных истребителей пятого поколения F-35 Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) повлияет на отношениях Вашингтона и Тель-Авива.

Кедми напомнил, что на днях США объявили, что готовы провести переговорный процесс на поставку истребителей F-35 в ОАЭ как можно быстрее. Эксперт назвал подобное решение связанным с опасением Вашингтона потерять крупный внешний рынок вооружений. В Белом доме понимают, что, если не поставят ОАЭ вооружение, то Абу-Даби может обратиться за помощью к России, которая предложит свои многофункциональные истребители пятого поколения Су-57.

«Если американцы не продадут F-35, Россия продаст Су-57. Или китайцы продадут свой самолет. Сегодня для американцев арабский мир — это прежде всего рынок вооружений», — объяснил Кедми.

Кроме того, военный эксперт обратил внимание, что российский истребитель пятого поколения Су-57 по всем параметрам превосходит американский F-35. Отечественная разработка обладает целым рядом боевых систем, которым не способны противостоять боевые системы других стран. Кроме того, истребитель ВКС РФ обладает большой дальностью полета, когда как F-35 даже не сможет долететь до Израиля.

«Это не такая большая трагедия. Что, ВВС Саудовской Аравии для нас являются проблемой? Они вообще долетят до нас? Радиус действия F-35 не позволяет им долететь до Израиля и вернуться. Если они хотят прилететь и остаться — пожалуйста. Су-57 позволяет, а вот F-35 нет», — резюмировал Кедми.

Именно поэтому, резюмировал Кедми, F-35 является бесполезным истребителем для арабского мира.

Ранее Кедми сравнил регистрацию Россией первой в мире вакцины от коронавируса с проигрышем в космической гонке для Запада.