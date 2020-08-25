Азаров объяснил, почему не хочет быть премьер-министром Белоруссии

Санкт-Петербург, 25 августа. Белоруссия справится с экономическим кризисом, преодолев политический, поскольку в отличие от Украины имеет квалифицированных экономистов, способных управлять страной в непростых обстоятельствах. Об этом заявил бывший украинский премьер-министр, председатель Комитета спасения Украины Николай Азаров.

«Я с Белоруссией знаком не понаслышке, я знаю многих премьер-министров Белоруссии и знаю, что в отличие от Украины у [президента республики Александра] Лукашенко есть хороший выбор кандидатов на пост премьер-министра», — сказал он в онлайн-эфире Медиацентра «Патриот» на тему «Кто и зачем хочет уничтожить промышленность Республики Беларусь?».

По мнению Азарова, Лукашенко совершает ошибку, часто меняя премьер-министров.

«Он зря так часто меняет премьер-министров, на мой взгляд, это его большой просчет, потому что премьер должен реализовывать стратегию развития страны, а это минимум 5–10 лет, иногда и 15 лет. На этом пути можно совершить определенные ошибки, но надо поддерживать этого человека, если ты уверен, что он проводит эту стратегическую линию», — объяснил председатель Комитета спасения Украины.

Азаров уточнил, что себя в качестве потенциального белорусского вице-премьера не видит, поскольку не хочет составлять конкуренцию достойным управленцам республики.