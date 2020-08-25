Поклонники не узнали сильно похудевшего Домогарова

Москва, 25 августа. Российский актер театра и кино Александр Домогаров впервые вышел на сцену театра имени Моссовета после длительного перерыва.

Актер впервые появился на публике за пять месяцев. За это время Домогаров сильно изменился, удивив поклонников своим внешним видом. В новом сезоне Домогаров будет играть главную роль в спектакле режиссера Нины Чусовой «Ричард III», передает KP.Ru.

«Первый прогон. Прошло пять месяцев с начала пандемии, и вот», — сказал актер.

Поклонники были рады возвращению Домогарова на сцену театра имени Моссовета. При этом многие фанаты обратили внимание, что актер заметно похудел.

«Не узнать», — пишет nataliaromanova683.

«Похудел очень», — отмечает pazavinalyubov.

Стоит отметить, что весной Александр Домогаров со скандалом покинул МХАТ имени Горького. Позднее в театральных кругах ходили различные слухи о причинах ухода Домогарова. Согласно одной из версий, актеру якобы не выплатили гонорар в полном объеме. Однако СМИ сообщали, что причиной ухода Домогарова стало нарушение дисциплины. Актер якобы злоупотреблял спиртным. При этом поклонники актера были уверены, что Домогаров «ушел в запой».