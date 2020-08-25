Что изменится в РФ с 1 сентября: кому повысят пенсии, какие выплаты отменят

Об изменениях в жизни россиян с 1 сентября 2020 года, которые коснутся, в том числе российских школьников и учителей, пенсионеров и получателей социальных выплат, а также автолюбителей — в материале Федерального агентства новостей.

Новое для школьников и учителей

Система российского среднего и высшего образования хорошо подготовилась к возможному увеличению количества заразившихся коронавирусной инфекцией. В частности, в новом учебном уже с 1 сентября изменится формат обучения в школах. Все будет направлено на поддержание социальной дистанции, если не между учениками одного класса, то хотя бы между разными классами.

Отменяются массовые мероприятия, вводятся ограничения на проведение школьных линеек. Все факультативы уйдут в онлайн; посещать столовую, спортзал, библиотеку смогут одновременно только ученики одного класса.

Планируется сделать плавающим начало учебного дня, по возможности отменить кабинетную систему обучения (все уроки будут проводиться в одном классе), открыть в школах аварийные входы и выходы и так далее.

Ношение масок будет обязательным для работников школьных столовых, а также для родителей, присутствующих на линейках или забирающих детей из школы. Детям ношение масок необязательно, что касается учителей, то этот вопрос решат регионы.

В случае ухудшения эпидемиологической обстановки, школы могут снова перейти на дистанционный формат обучения.

Что касается изменений в школьной жизни, не касающейся COVID-19, то это бесплатное горячее питание для младших школьников и ряд других новшеств, о которых рассказывается в материале ФАН.

Доплата учителям в пять тысяч рублей

Доплату до пяти тысяч рублей начнут получать с 1 сентября российские учителя, которые являются классными руководителями. На эти цели из федерального бюджета выделено около 108 миллиардов рублей. Всего в России около 830 тысяч учителей, которые, помимо преподавания своих предметов, дополнительно осуществляют классное руководство. Планируется, что федеральная надбавка дополнит региональные выплаты, предназначенные для этой категории педагогов.

Кого коснется увеличение пенсий

С начала осени будет увеличена пенсия определенной категории сельских пенсионеров, прибавка составит 1421 рубль (25% фиксированной части пенсии). На индексацию могут рассчитывать пенсионеры по старости, живущие в сельской местности и имеющие не менее 30 лет стажа работы в сельском хозяйстве. Индексация выплат будет произведена автоматически, заявление подавать не требуется.

Карта «Мир» для пенсионеров

Всех российских пенсионеров обязали до конца сентября оформить банковскую карту национальной платежной системы «Мир». На другие банковские карты пенсии с 1 октября начисляться не будут. Однако пожилые люди, которые не дружат с банковскими картами, могут не волноваться — возможность получать пенсию наличными, например, на почте, сохраняется.

Отмена коронавирусных выплат

В сентябре заканчивается действие большинства федеральных программ дополнительных выплат, введенных ранее для поддержки граждан в связи с пандемией коронавируса. В частности, с 1 сентября отменяются некоторые надбавки и выплаты, введенные для поддержки безработных, в том числе с детьми.

Размер минимального пособия по безработице с 1 сентября снова будет 1725 рублей в месяц (вместо 5175 рублей, выплачиваемых с мая по август). Также прекращается доплата по три тысячи рублей, которую выплачивали с июня по август на каждого несовершеннолетнего ребенка, если родители остались без работы.

Кроме того, отменяется выплата фиксированного пособия по безработице лицам, уволенным в период пандемии. С сентября размер пособия снова будет привязан к стажу на последнем месте работы и к средней зарплате за последние три месяца.

Кинотеатры возобновят работу

В сентябре в большинстве регионов возобновят работу кинотеатры. Зрителей обяжут соблюдать социальную дистанцию и носить маски, а кинозалы будут тщательно дезинфицировать. Постепенно возобновят работу и театры, примерно с такими же ограничениями.

ОСАГО: обязательные техосмотры возвращаются

Отменяется льгота для автолюбителей, предусматривавшая возможность получить полис ОСАГО без техосмотра. Напомним, обязательные техосмотры были временно отменены в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Но уже с 30 сентября полис обязательного страхования ОСАГО можно будет приобрести только после прохождения техосмотра, причем правила проведения ТО будут постепенно ужесточаться.

Бесплатное банкротство и другие новшества

С 1 сентября граждане, имеющие безнадежные долги от 50 тысяч до 500 тысяч рублей, смогут бесплатно и без суда подать заявление о банкротстве. Послабление коснется малоимущих граждан. Объявить себя банкротом гражданин сможет, подав соответствующее заявление в МФЦ.

Также с сентября у налоговых органов появится возможность ликвидировать ИП без согласия самого индивидуального предпринимателя, а граждане получат право на возврат части страховых выплат при досрочном погашении кредита.