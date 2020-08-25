Дочь Алены Яковлевой впервые вышла замуж

Москва, 25 августа. Внучка Юрия Яковлева вышла замуж в Подмосковье. Актриса Мария Козакова связала свою судьбу с музыкантом Иваном Замотаевым.

Для 37-летнего артиста этот брак стал третьим, а 27-летняя Мария вышла замуж впервые. Пара расписалась 18 августа, а потом уехала в свадебное путешествие в Италию, о чем свидетельствуют фотографии из Instagram звезд.

«Боже, какая вы красивая пара! Невероятные! Мои поздравления», — написала поклонница. «Машенька, поздравляю! Будьте очень счастливы, всегда любите друг друга! Очень очень рада за тебя», — поздравила другая подписчица. «Маша, что же ты делаешь? Куда мама Алена Яковлева смотрела? Поживи с ним года три, не рожай детей. Узнай получше этого человека», — предупредила другая поклонница.

Вероятно, поклонницу смутил тот факт, что Иван на десять лет старше своей избранницы. И у него уже есть дети — дочь Александра и сын Дмитрий.

Лето 2020 года стало урожайным на звездные свадьба. Недавно очень неожиданно для поклонников вышла замуж завидная «холостячка» Юлия Зимина.

Отношения певца Ромы Жукова и модели Ольги Илларионовой тоже закончились свадьбой. Они отметили церемонию в Подмосковье.