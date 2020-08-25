Азаров заявил, что не видит путей спасения экономики Украины

Санкт-Петербург, 25 августа. Целые отрасли украинской промышленности закрылись после того, как киевские власти разорвали отношения с Россией, заявил экс-премьер Украины Николай Азаров. Сейчас, по его оценке, ситуация продолжает усугубляться, и свою лепту в это вносит непрофессионализм руководства страны.

По мнению Азарова, премьер-министры Украины просто не понимают, как выводить государство из кризиса.

«Яценюк показал себя «профессионалом», когда обвалил экономику на 30%, когда обвалил гривну в 3,5 раза. «Профессионал», который за несколько миллиардов решил построить забор из сетку рабицы на границе с Россией. Я Яценюка очень хорошо знаю, он очень недалекий человек. Его сменил некий Гройсман, человек без всякого образования, который начинал свою карьеру на винницком базаре. Позитивного о нем что-то сказать невозможно», — констатировал Азаров в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот».

О следующем премьере Украины Алексее Гончаруке Азаров тоже не смог сказать ничего положительно.

«Человек, который вообще ниоткуда, он не руководил никогда и никакого настоящего образования не имел: какой-то непонятный университет якобы был за плечами, но он даже диплома не мог показать. За полгода показал себя абсолютно нулевым», — заявил политик.

По его мнению, скоро отправят в отставку и действующего премьер-министра Дениса Шмыгаля.

«Сейчас пришел управленец среднего уровня, Шмагаль некий из системы Рината Ахметова. Где-то у Рината там чем-то руководил на среднем уровне, пришел четко для исполнения заказа своего хозяина. За прошедшие полгода ни одного серьезного решения, которое бы способствовало развитию экономики, им принято не было. Остановилось 20% энергоблоков, которые надо модернизировать. А что значит, что остановилось 20% энергоблоков — это значит, что минимум на 20% снизилось поступление финансового ресурса. Подготовка к зиме должным образом не ведется. Всем очевидно, что Шмыгаля надо менять. Но я не вижу никого на скамейке запасных, я не могу назвать ни одного человека в окружении Зеленского, кто мог бы там работать, четко понимая, что надо делать. Ситуация аховая», — развел руками Николай Азаров.

Политик допустил, что в данных обстоятельствах новые киевские власти могут назначить на пост премьера и Михаила Саакавшили.