Блогерша Диденко пытается сделать шоу из новой помолвки

Москва, 25 августа. Популярный «аптечный блогер» Екатерина Диденко оказалась в центре очередного громкого скандала.

В социальных сетях появилась информация, что девушка, у которой около полугода назад погиб муж на вечеринке с сухим льдом, в скором времени готовится выйти замуж за нового возлюбленного. Она планирует расписаться с актером Владом Черных, в компании которого была замечена ранее.

Также выяснилось, что звезда Instagram решила монетизировать собственную помолвку – популярным блогерам пришла рассылка от представителей Диденко. В сообщении указывалось, что в честь помолвки девушка собирается устроить рекламную компанию – именной «гив» «королевы сухого льда». Речь может идти о видеозаписи, на которой Черных сделает предложение Диденко. Представители блогера уверены, что эти кадры «порвут» все каналы и СМИ.

«Катя Диденко откроет тайну новых отношений одновременно с гивом. Это будут миллионные охваты. Ролик будут снимать с предложением руки и сердца. Каналы и СМИ порвут», — сообщается в письме.

Принять участие в рекламной компании в честь свадьбы Диденко можно заплатив определенную денежную сумму. Участникам гива организаторы гарантируют приток новых подписчиков, а также активность в социальных сетях.

Пользователи Сети крайне негативно отнеслись к сообщениям о новой рекламной компании Диденко, которая ранее уже была уличена в «хайпе» на смерти своего мужа. Девушку очередной раз обвинили в том, что она пиарится на своей популярности и пытается заработать на этом как-можно больше денег.

Напомним, что Диденко получила большую популярность после трагического случая, который произошел на ее дне рождении. Во время праздника в бассейне с сухим льдом погиб ее муж и двое друзей. Однако несмотря на инцидент девушка не прерывала свою активность в социальных сетях – регулярно выкладывала новые фотографии и записывала «сторис».

Ранее Диденко опубликовала очередной пост, в котором рассказала подписчикам об опасности использования сухого льда в коктейлях. По ее словам, если человек случайно проглотит кусочек этого вещества, то получит сильнейший химический ожог.