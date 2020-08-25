Новый клип Темниковой про любовь оказался под запретом в России

Москва, 25 августа. Новый клип Лены Темниковой на песню «Как на фантиках Love Is» запретили к показу в России. Об этом певица сообщила в своем Instagram.

«Упс. Наш клип в данной версии немножечко запретили к показу в России», — написала она в посте.

Однако после этого бывшая участница группы Serebro поспешила обрадовать поклонников. По ее словам, увидеть ролик все же можно на YouTube.

Темникова также предложила поклонникам угадать, что именно не понравилось цензорам в этой работе.

«Как думаешь, что назвали запрещенкой? Напиши в комментариях на канале. Первым трем [ответившим верно] подарю футболки из коллекции. Подсказка: 12 кадров», — указала артистка.

Подписчики в комментариях начали делиться предположениями. Большинство сошлись во мнении, что все дело в поцелуе двух девушек, который мелькает в клипе на долю секунды.

Скандальное видео снял режиссер Алексей Бондарь. Песня «Как на фантиках Love Is» традиционно вышла раньше, она появилась в формате сингла еще 14 августа. Темникова сказала о ней, что «так звучит любовь».

Фанатам и композиция, и видео пришлись по вкусу.