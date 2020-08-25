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Новый клип Темниковой про любовь оказался под запретом в России

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Новый клип Темниковой про любовь оказался под запретом в РоссииМосква, 25 августа. Новый клип Лены Темниковой на песню «Как на фантиках Love Is» запретили к показу в России. Об этом певица сообщила в своем Instagram.

«Упс. Наш клип в данной версии немножечко запретили к показу в России», — написала она в посте.

Однако после этого бывшая участница группы Serebro поспешила обрадовать поклонников. По ее словам, увидеть ролик все же можно на YouTube.

Темникова также предложила поклонникам угадать, что именно не понравилось цензорам в этой работе.

«Как думаешь, что назвали запрещенкой? Напиши в комментариях на канале. Первым трем [ответившим верно] подарю футболки из коллекции. Подсказка: 12 кадров», — указала артистка. 

Подписчики в комментариях начали делиться предположениями. Большинство сошлись во мнении, что все дело в поцелуе двух девушек, который мелькает в клипе на долю секунды. 

Скандальное видео снял режиссер Алексей Бондарь. Песня «Как на фантиках Love Is» традиционно вышла раньше, она появилась в формате сингла еще 14 августа. Темникова сказала о ней, что «так звучит любовь».

Фанатам и композиция, и видео пришлись по вкусу. 

«Аааааа, клип огонь, отвал, любовь. Нельзя остановиться пересматривать по кругу», — написала anastasia_terner.

«Красивый, стильный клип. Запретили, скорее всего, из-за поцелуев девушек», — предположила _anasergeevna_. 

«Клип офигенный. С премьерой!» — поздравила певицу eremina_kristina.

«Очень красивый клип! Поздравляю с премьерой», — прокомментировала aliskaliskaliska.

«Очень будоражат эти поцелуи», — признался design.xoxo. 

Источник: Instagram
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