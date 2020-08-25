Собчак неприятно удивила поклонников вредными «привычками»

Москва, 25 августа. Ксения Собчак удивила неприятно удивила своих поклонников. Во время записи очередного интервью для своего Youtube-канала она ела вредную пищу и «стреляла» сигареты у своей гостьи.

Журналисты и пользователи социальных сетей заметили изменения в поведении журналистки Ксении Собчак. Ярая сторонница здорового образа жизни во время интервью с актрисой Яной Трояновой немного отошла от своей философии. Для съемок заключительного фрагмента интервью Собчак и Троянова расположились в суздальском кафе с живописным фоном. Официант накрыл стол в настоящем русском стиле, угостив посетительниц борщом, салом и хлебом. Наевшаяся сала Собчак удивила поклонников.

«На две вещи можно смотреть вечно. На то, как Собчак ест, и на то, как говорит Троянова», — пишет в комментариях некая Анна Хошева.

«Ой, как захотелось борща!» — поддерживает Собчак Ксения Папулова.

«Ксюша все интервью проела», — поддел комментарием пользователь Feel Love.

Также журналисты обратили внимание, что во время съемок одного из эпизодов интервью Собчак попросила у курящей Трояновой сигарету. Ее она, впрочем, так не закурила в кадре.

Интервью с актрисой Яной Трояновой вышло на Youtube-канале Ксении Собчак накануне. За сутки его посмотрели почти 2 миллиона пользователей. Почти все комментаторы отмечают, что это лучшее интервью Собчак и поддерживают героиню программы. Однако некоторые зрители высказались, что журналистке лучше не ругаться матом.

В предыдущем выпуске своего шоу Собчак взяла интервью у дизайнера Артемия Лебедева. Сразу после этого поклонники заподозрили ее в романтических чувствах к герою программы. В этом же выпуске Собчак, по ее признанию, впервые за 5 лет спустилась в московское метро.

