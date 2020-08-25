Лавров заявил о западном влиянии на оппозицию Белоруссии

Москва, 25 августа. Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что недовольство ряда стран стабилизацией ситуации в Белоруссии слишком очевидно. Это произошло по итогам прошедшей в Москве встречи с замгоссекретаря США Стивеном Биганом. Об этом сообщает сайт Министерства иностранных дел РФ.

Лавров подчеркнул, что Россия считает невозможными попытки навязывания для власти и народа Белоруссии посредников. Об этом он предупредил ЕС, ОБСЕ, а также иностранные государства, выражающие недовольство политическими волнениями в Белоруссии.

«Белорусы — мудрый народ, они сами смогут определить те формы, в которых может быть организован общенациональный диалог», — отметил он.

Также Лавров обратил внимание Бигана, что внутри Белоруссии немало вопросов к легитимности формирования координационного совета оппозиции. Таким образом он высказал предположение, что белорусская оппозиция в данный момент управляется Западом.

«Мы привлекли внимание к инициативе президента Белоруссии Александра Лукашенко, которую он выдвигал еще до выборов президента и повторил уже в поствыборный период — инициатива проведения конституционной реформы как основы для консолидации общества с последующей организацией выборов президента, парламента и органов местного самоуправления. Я считаю, что рука протянута всем тем, кто заинтересован в стабильной, единой Белоруссии. Она, конечно, должна быть замечена оппозицией и теми нашими западными партнерами, которые этой оппозицией сейчас руководят», — сообщил министр.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что для заместителя главы Госдепартамента США Стивена Бигана был накрыт русский стол, на котором были в том числе щи с лесными грибами.