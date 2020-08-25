Муцениеце пожаловалась на отсутствие секса после развода с Прилучным

Москва, 25 августа. Актриса Агата Муцениеце намекнула на отсутствие интимной жизни после развода с Павлом Прилучным. Во время просмотра любовной сцены в одном из популярных сериалов она призналась, что завидует героям.

В Stories в своем Instagram Муцениеце показала, что смотрит испанскую историю об ограблениях «Бумажный дом». Во время одного из эпизодов у нее вызвала вопросы сцена секса, в которой участвует девушка с простреленной ногой. Актриса задалась вопросом, как героиня смогла забыть про ранение, пусть даже в такой момент.

«Все же видели постельную сцену? Я как бы не очень понимаю, а нога? У нее что, за пару часов прошла нога?!» — поинтересовалась Муцениеце.

Однако сама быстро ответила на свой вопрос.

«Ладно, я просто завидую», — пожаловалась она.

Этой зимой Муцениеце и ее супруг и коллега Павел Прилучный приняли решение развестись. Звездный брак не смогли сохранить даже двое общих детей. Актриса переживала расставание тяжелее, чем ее бывший муж. К тому же, в отличие от него, она не нашла себе нового спутника.

Но вместе с тем Муцениеце преуспела в работе. Она запустила собственное YouTube-шоу «Честный развод», которое оказалось весьма успешным отчасти благодаря ее личному опыту. Проект, в котором актриса обсуждает с известными гостями, как они переживали подобные личные ситуации, стал популярным у зрителей.

В июле актриса призналась, что мечтает видеть в качестве героя одного из выпусков президента России Владимира Путина, который тоже прошел через расставание с супругой.