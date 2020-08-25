Жители Германии обвинили Меркель в попытке остановить СП-2 с помощью Навального

Берлин, 25 августа. «Чрезмерная забота» канцлера ФРГ Ангелы Меркель о блогере Алексее Навальном возмутила жителей Германии. Жесткую критику они высказали на форуме местного издания Die Welt.

Напомним, 20 августа Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, после чего блогера госпитализировали. Российские врачи стабилизировали состояние Навального. Основной диагноз, который был поставлен блогеру — нарушение обмена веществ. При этом в его анализах не было выявлено ни ядов, ни следов отравляющих веществ, хотя его родственники и соратники утверждали, что Навального якобы отравили. Используя эту версию, блогера перевезли в Берлин, где поместили в клинику «Шарите». Там в официальных бумагах он проходил, как «гость канцлера». 24 августа немецкие врачи заявили, что Навальный был «отравлен», после этого Меркель потребовала, что российские власти провели всестороннее расследование.

У жителей Германии такая озабоченность Навальным вызвала недоумение.По их мнению, Меркель вмешивается в дела России, забывая о проблемах родной страны.

«В Германии есть множество проблем, которые необходимо срочно решать. Россия прекрасно справлялась сама по себе без германского покровительства», «Может быть ей (Меркель) стоит позаботиться о том, чтобы привлечь к ответственности преступников и убрать угрозы в своей стране. Но всегда приятнее переводить взгляд на другие государства», — написали возмущенные пользователи на форуме издания Die Welt.

Многие обратили внимание, что немецкое правительство «вмешивается везде» и теперь собирается искать виновных в «отравлении» Навального, а это, вероятно, может негативно сказаться на отношениях Москвы и Берлина.

«Может быть, нашим политикам лучше подумать, прежде чем чрезмерно предлагать свою помощь», — предложил один из участников обсуждения.

Были и те, кто предположил, что Меркель использует кейс с «отравлением» Навального, чтобы остановить строительство российского газопровода «Северный поток — 2».

«Меркель ищет повод, чтобы остановить строительство СП-2? В противном случае, я не могу понять, почему Германия – единственная страна, которая взяла на себя ответственность за лечение больного россиянина», — возмутился еще один пользователь.

Он также признался, что совершенно не понимает, на каких основаниях Меркель требует, чтобы Кремль проводил какие-то расследования.