Forbes признал, что США пытаются подражать «ледяному маневру» России

Вашингтон, 25 августа. США, заручившись поддержкой союзников по НАТО, пытаются догнать Россию, которая активно усиливает свое преимущество и военную силу в Заполярье. О новых этапах в «ледяном противостоянии» сообщает журнал Forbes.

Обозреватель издания Дэвид Экс пишет, что недавно одна из мощнейших ударных субмарин ВМС США нанесла визит в норвежский порт, а чуть позже шесть американских бомбардировщиков В-52 были отправлены в Великобританию.

«Подумайте, как они попали в Северную Европу? — переводит эксперта «ПолитРоссия». — Путешествуя подо льдом Северного Ледовитого океана и над ним».

Аналитик отметил, что российские военные умножают и совершенствуют свои возможности в Арктическом регионе. Именно в этом причина того, что американцы стремятся к тому же.

«Недавно Россия провела масштабные десантные учения в Арктике. Российские ВВС расширяют свои аэродромы на Крайнем Севере», — перечислил Экс.

Аналитик вспомнил те времена, когда Соединенные Штаты и Советский Союз действовали в Арктике параллельно. Он отметил, что нынешние «ледяные маневры» также во многом напоминают ему прошлую Холодную войну.

«Экипажи В-52 готовились пересечь Северный полюс, чтобы нанести удар по Советскому Союзу. Специалисты ВМС США разработали три специализированных корабля для охоты на советские подводные лодки с баллистическими ракетами, скрывающиеся под арктическими льдами», — рассказывает обозреватель.

В заключение аналитик пришел к выводу, что Пентагон, скорее всего, полон решимости отвечать на все российские действия в Арктике, чего бы это ему не стоило.

Ранее эксперты издания Forbes предупредили, что подводные лодки России могут повлиять на коммуникации США и стран Запада. По их мнению, подводные телекоммуникационные кабели, которые связывают США и Европу, уязвимы для российских разведывательных подводных лодок.