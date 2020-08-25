Шойгу заверил Баку, что действия России не направлены против Азербайджана

Россия не заинтересована в эскалации напряженности в Закавказье, и ее действия не направлены против Азербайджана. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил на встрече в Баку со своим азербайджанским коллегой Закиром Гасановым, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Знали и с тревогой наблюдали за теми событиями, которые происходили на границе с Арменией, — признался министр обороны РФ. — И знаем о тех тревогах, которые есть в связи с нашими перелетами на нашу базу (в Армении. — Прим. ФАН). Хочу сразу сказать: все действия России никогда не были направлены и не направлены сейчас против Азербайджана, нашего соседа и партнера».

По словам Шойгу, Россия ведет на своей базе в Армении строительство социальных объектов, которыми не обеспечены военнослужащие.

«С этим и связана некая незначительно активность, — заверил российский министр. — И вторая часть — призывная кампания: кого-то надо было возвращать домой, кого-то — наоборот. Повторю еще раз: наши действия и шаги никогда не были направлены против Азербайджана и не направлены сегодня».

Ранее на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым глава российского военного ведомства заявил, что планы военного и военно-технического сотрудничества двух стран, нарушенные из-за пандемии COVID-19, будут скорректированы.

«Наша встреча — это хорошая возможность обменяться мнениями по актуальным вопросам региональной безопасности, военного и военно-технического сотрудничества, — отметил Сергей Шойгу. — К сожалению, пандемия накладывает отпечаток на планы нашего сотрудничества. Я уверен, что мы с моим коллегой, министром обороны Азербайджана, обсудим, каким образом нам наверстать упущенное и войти в тот режим, который был достигнут».

Кроме того, Шойгу рассказал главе закавказской республики о широком освещении в мире работы Международного военно-технического форума «Армия-2020», который открылся 23 августа в подмосковном парке «Патриот».

«И здесь нельзя не сказать, что то, что мы показываем на выставке, — пожалуй, самое современное вооружение на сегодняшний день, — заверил российский министр. — Я надеюсь, что мы и это обсудим с коллегой».

Ранее Сергей Шойгу и Ильхам Алиев торжественно открыли в Баку международный конкурс «Кубок моря-2020».